الاتحاد يواصل تدريباته.. ونور يدعم الفريق

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفتح.

وركز المدير الفني الهولندي هينك تين كات على النواحي الفنية خلال مران الاتحاد اليوم، والذي شهد تواجد قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق، محمد نور لليوم الثاني على التوالي، لدعم اللاعبين.

وتابع مران الاتحاد اليوم، رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، الرئيس التنفيذي حمد الصنيع، وأعضاء مجلس الإدارة ممدوح الحربي وحسن باروم.

ويواجه الاتحاد فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز قبل الأخير بـ8 نقاط.

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