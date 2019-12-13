الاتحاد يُحفز مشجعيه: على مدى العصور جمهورك الروح

المواطن - مروة نبيل

حفز نادي الاتحاد جماهيره لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى طريق الانتصارات وتحقيق البطولات.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للجماهير وهي تشجع الفريق من المدرجات في الماضي والحاضر، مؤكدًا أن الوفاء مازال مستمرًا.

وعلق حساب نادي الاتحاد على مقطع الفيديو قائلًا: “على مدى العصور جمهورك الروح”، وأطلق هاشتاق جمهورك الروح على “تويتر”، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الاتحادية.

وأكد رواد “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يحتاج إلى دعم ومساندة جماهيره في الوقت الحالي، ووصفوا الجماهير الاتحادية بـ”الوفية” التي دائمًا ما تؤازر اللاعبين في الفترات الصعبة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح العميد في حضور الجماهير بأعداد كبيرة في المدرجات، لمساعدة الفريق على تجاوز الفترة الصعبة، حيث يحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.