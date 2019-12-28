الاتفاق يستعيد عافيته ويُسقط التعاون

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الاتفاق انتصارًا مهمًّا استعاد به عافيته في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على حساب فريق التعاون، بهدف دون رد.

وسجل اللاعب هزاع الهزاع الهدف الوحيد لنادي الاتفاق بالدقيقة الـ65 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 16 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة بالمركز السادس.

وكانت مباراة الاتفاق والتعاون أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

يذكر أن الاتفاق كان خسر في الجولة الماضية ببطولة الدوري من فريق الرائد، قبل أن يستفيق ويحقق الانتصار على حساب نادي التعاون، الذي يستعد يوم السبت المقبل لمواجهة النصر في بطولة كأس السوبر السعودي.

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