الاتفاق يُسقط #الفتح على الطريقة البرازيلية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الاتفاق من خطف الفوز أمام الفتح بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك، حيث انتهى بالتعادل السلبي بينهما.

وفي الشوط الثاني، نجح الاتفاق في إحراز هدف الفوز الوحيد عبر اللاعب البرازيلي روجيريو كوتينيو في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة.

وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 13 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وكانت مباراة الاتفاق والفتح أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.