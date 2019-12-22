الاتفاق يُعلن إصابة روجيريو بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق اليوم الأحد عن إصابة نجمه البرازيلي روجيريو كوتينيو بقطع في الرباط الصليبي بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية له.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن روجيريو تعرض للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، بعد أن شارك في مباراة الأمس ضد نادي الرائد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الاتفاق أن روجيريو سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد برنامج العلاج والفترة اللازمة للعودة إلى الملاعب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، في الفوز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري.

وافتتح الرائد، التسجيل في المباراة عبر اللاعب دجوم بالدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وتعادل اللاعب هزاع إبراهيم الهزاع للاتفاق بالدقيقة الثامنة والأربعين.

وخلال المباراة، سجل فريق الاتفاق الهدف الثاني عبر صالح العمري بالدقيقة الحادية والسبعين.

ونجح نادي الرائد بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني عبر رائد الغامدي بالدقيقة الثامنة والسبعين.

وفي الدقيقة الثمانين، نجح الرائد في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد فلاح السهلي ليفوز الرائد بثلاثية مقابل هدفين.

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