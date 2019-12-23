البلطان يرد على رسالة الشبابيين .. بمفاجأتين ووعد

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عن مفاجأتين، سيحققهما للفريق الأول لكرة القدم من أجل تحسين النتائج وإسعاد الجماهير الشبابية بالفترة المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه البلطان أول أمس السبت قال رئيس الشباب: سيتم تخصيص ميزانية من أجل تطوير العيادة الطبية بالنادي إضافة إلى التعاقد مع جهاز طبي أجنبي بالكامل من أجل مساعدة الفريق لتحسين النتائج.

ووعد البلطان الجماهير الشبابية بأن يكون للفريق شأن آخر في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل إنهاء الموسم بصورة جيدة.

الجماهير توجه رسالتها للبلطان

وفي وقت سابق، وجه العديد من عشاق نادي الشباب رسالة مهمة إلى خالد البلطان رئيس مجلس إدارة النادي، عقب الخسارة الخميس الماضي من أبها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلق عشاق الشباب” البلطان رمزنا وحبنا ” كوسم لدعم البلطان عبر تويتر بسبب إخفاقات الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا في بطولة الدوري.

التركيز على تدعيم الفريق الأول

وطالب الشبابيون خالد البلطان بالتركيز على دعم الفريق الأول بصفقات مهمة في فترة الانتقالات الشتوية إضافة إلى التخلص من اللاعبين الذين يُقصرون في حق الفريق. وانتهت مباراة أبها ضد الشباب الخميس الماضي التي أُقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين دون رد.

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