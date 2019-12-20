البنتاغون تكشف نتائج الفحص الأمني للطلاب السعوديين

المواطن- متابعة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أنها أنهت إجراءات الفحص الأمني لجميع الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة، المشتركين في التدريب العسكري، ولم تعثر على أي مؤشرات على وجود تهديدات.

صرح جاري ريد، مدير الاستخبارات الدفاعية، للصحفيين، أنه نتيجة للمراجعة الأمنية المستمرة، فإن البنتاغون سيوسع دوره في الفحص الأمني للطلاب الدوليين بصفة عامة.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من قيام الطالب محمد سعيد الشمراني بقتل ثلاثة من البحارة الأمريكيين وإصابة ثمانية أشخاص آخرين في قاعدة بينساكولا الجوية البحرية، ونتيجة لذلك، أمر البنتاغون الأسبوع الماضي بمراجعة واسعة للإجراءات الأمنية.

ويُذكر أن هناك نحو 850 طالبًا سعوديًا موجودين حاليًا في برامج التدريب العسكري الأمريكية.

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