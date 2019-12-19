التعاون يرتقي للوصافة بثنائية في الوحدة

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز اليوم الخميس على نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة.

وبدا نادي التعاون سيطرته سريعًا، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب نيلدو بيترولينا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الوحدة ضغطه حيث تمكن من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة التعاون والوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبالشوط الثاني، رفض التعاون التفريط في النقاط الثلاث، حيث تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة الخامسة والستين بطريقة جميلة.

وانتهت المباراة بفوز التعاون بثنائية لهدف، ليصعد للوصافة برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث.

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