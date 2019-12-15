الجابر يكشف دور آل الشيخ في ضم غوميز لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم سامي الجابر لاعب نادي الهلال السابق عن الشخص وراء إحضار الفرنسي بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال للتعاقد معه في صيف 2018.

وتحدث سامي الجابر لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، المستشار تركي آل الشيخ له فضل كبير للغاية في إحضار غوميز لنادي الهلال، لم أملك المال لضمه لكنه لم يتأخر وأحضر اللاعب لنا، وهذا بفضله.

وأضاف الجابر: الهلال رائع ويقوم بعمل جبار وإدارته مميزة للغاية وهذا سر ظهور الفريق باحترافية عالية في دوري أبطال آسيا وأمام نادي الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، ولا تستطيع أن تُنسب الفوز للاعب واحد في الهلال لأن الجميع نجوم.

وكان غوميز انضم لـ الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

وسجل القناص الفرنسي هدف الفوز للهلال أمام الترجي في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة بطريقة أكثر من رائعة.