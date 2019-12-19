الجماهير تُقارن هدف رونالدو الخرافي برأسية ماجد عبدالله التاريخية

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار إليه، بعدما سجل هدفًا خرافيًا في شباك سامبدوريا بالأمس، لتُقارنه الجماهير بأسطورة النصر والكرة السعودية ماجد عبدالله الذي أحرز هدفًا مشابهًا.

وسجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي الممتاز، حيث قفز بشكل مرتفع وصل إلى 2.88 متر ووضع الكرة بطريقة جميلة في الشباك.

وأعادت قفزة رونالدو إلى الأذهان القفزة الاستثنائية التي قام بها الأسطورة ماجد عبدالله وسجل هدفًا برأسه رائعًا بقميص النصر، حيث وصلت إلى 3.2 متر، ليتفوق على النجم البرتغالي.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع قفزة الثنائي ماجد عبدالله وكريستيانو رونالدو، وقارنوا بين الهدفين وتغنوا بالأسطورة السعودية، مؤكدين أنه يتفوق على نجوم الكرة العالمية.

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