الجوازات توضح طريقة إصدار جواز سفر حال توفر صك حضانة

المواطن - الرياض

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار سيدة تريد إصدار تصريح لابنتها لدول الخليج ولكن واجهتها مشكلة.

‏‏ووجهت السيدة سؤالاً إلى الجوازات، عبر تويتر قالت فيه: “أنا أم وأريد إصدار تصريح لابنتي لدول الخليج ولكن الموقع يقول ليس لديك أفراد مسجلون، وأنا لدي سجل أسرة مضافة فيه ابنتي فما هو الحل؛ علماً بأن لدى ابنتي جواز سفر”.

وردت الجوازات بقولها: “في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)”.

يذكر أن منصة أبشر التابعة للمديرية العامة للجوازات أوضحت بالأمس طريقة نقل المعلومات من الجواز القديم للجواز الجديد.

جاء ذلك في رد من أبشر الجوازات على سؤال مغرد قال فيه: السلام عليكم.. كيف أقدر انقل معلومات من جواز قديم إلى جديد للسائق الخاص ؟

ورد أبشر الجوازات في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله : “عليكم السلام ، أخي الكريم ، يرجى الدخول لحسابك بمنصة أبشر عبر الرابط المرفق واختيار خدمات المكفولين – تحديث معلومات الجواز للمقيمين (هنا الرابط).

يذكر أن أبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية، ويتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، ويخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.

أهداف أبشر:

• السرعة في الأداء وتحسين الخدمات

• تقليل أعداد المراجعين

• الربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية

• الحد من حالات التزييف والتزوير

• توفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين

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