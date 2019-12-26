الحرس الوطني يحتفي بتخريج 472 طالباً بالقطاع الشرقي

المواطن - واس

احتفى القطاع الشرقي للحرس الوطني اليوم بتخريج 472 طالباً من أربع دورات للفرد الأساسي، بحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد ال مفرح، وذلك في مركز تدريب الحرس الوطني بالدمام.

وأشار قائد مركز التدريب بالقطاع الشرقي العميد الركن ثابت بن محمد آل سويد إلى أن الدورات تضمنت دراسات نظرية وتدريبات عملية أسهمت في إكسابهم المزيد من المعارف الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إمكاناتهم ومهاراتهم في الواقع العملي .

وفي ختام الحفل أعلن ركن العمليات العميد سطام بن شبيب الفغم النتيجة العامة للدورات، وتسلم المتفوقون جوائزهم ، فيما قدم قائد مركز التدريب بالقطاع الشرقي درعا تذكاريا لمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي .

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