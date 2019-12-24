الخدمة المدنية توضح طريقة التسجيل في أبشر للحصول على خدماتها
عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد

الخدمة المدنية توضح طريقة التسجيل في أبشر للحصول على خدماتها

2019/12/24
الساعة 11:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية طريقة التسجيل في “أبشر” لاستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور في الدخول لخدمات الوزارة الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.

ولفتت إلى أن التسجيل في منصة أبشر يتم عبر 3 خطوات، أولًا استكمال بيانات المستخدم من اسم ورقم جوال وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني واللغة المفضلة، ثم إدخال الرمز المرئي والموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية ثم الضغط على زر “التالي”.

أما الخطوة الثانية فهي إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال ثم الضغط على “التالي”، وأخيرًا تظهر بيانات المستخدم وبها (قنوات التفعيل- أجهزة الخدمة الذاتية- البنوك- موظفو التفعيل).

وشددت الخدمة المدنية على ضرورة عدم استخدام رقم الجوال المسجل مسبقًا بمنصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر لتجنب تعطل الحساب.

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