الدلبحي لـ الخدمة المدنية: هرمنا ومللنا من كلمة قريبًا

المواطن - الرياض

أكد عادل اليوسف، المشرف على الوكالة المساعدة لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، أن لائحة الوظائف الهندسية محل دراسة حاليًّا.

وأضاف اليوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن اللائحة في مراحلها الأخيرة، وسوف ترفع في أقرب فرصة إلى مجلس الوزراء.

من جهته، قال سلطان الدلبحي عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية: إن الكادر الهندسي سوف ينظم المهنة باعتماد التسجيل المهني، ويضمن ألا ينفذ المهندس عملًا ليس في حدود تخصصه أو مسؤولياته، كما سيحفز المهندس للترقي الوظيفي.

وتابع: كيف ترغب في تطوير القطاع الهندسي، ومن يديرون مشاريع البلد أشخاص لا نعرف شيئًا عن حقيقة مؤهلاتهم ولا خبراتهم!!

وقال الدلبحي: إن الكادر الهندسي هو منظومة متكاملة للارتقاء بالمهنة، وليس سلمًا ماليًّا فحسب.

ووجه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية حول الكادر الهندسي: هرمنا ومللنا من كلمة قريبًا فقط أخبرونا متى يعتمد؟!

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