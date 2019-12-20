الدوسري: طموحنا لم يكن اللعب على البرونزية

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري جاهزيتهم التامة لمباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2019.

ويلعب الهلال ومونتيري المكسيكي، مساء يوم غد السبت، على استاد خليفة الدولي لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحافي: “ستكون مواجهة متكافئة، هدفنا الفوز الذي نلعب دائمًا من أجله.. طموحنا لم يكن اللعب على المركز الثالث، كنا نريد أن نبلغ النهائي، لكن هذه هي كرة القدم فوز وخسارة”.

وأضاف سالم الدوسري قائلًا: “لا يوجد أي خلل في الفريق أو تقصير من أي لاعب على الإطلاق، الهلال فريق كبير وهناك تفاهم كبير بين هذه المجموعة، نعمل سويًا من أجل خدمة الأزرق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كل ما حدث في مباراة فلامنغو، أننا وقعنا في أخطاء كلفتنا الخسارة، لعبنا بشكل جيد لكن تفاصيل صغيرة حسمت الأمور للخصم، لا أرى فوارق كبيرة بين الكرة العربية وبين فرق أمريكا الجنوبية والشمالية”.

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