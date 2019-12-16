الدولار أقل من 16 جنيهًا في مصر لأول مرة منذ التعويم

المواطن - متابعة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بشكل مفاجئ خلال منتصف تعاملات أمس الاثنين، في عدد من البنوك، حيث ذكرت مواقع مصرية أن الدولار كسر خلال التعاملات حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلًا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح، كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الفترة الماضية، حيث تراجع معدل التضخم، كما انخفض معدل البطالة وارتفع معدل النمو الاقتصادي.