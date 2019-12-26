الرئاسة التونسية تكذب أردوغان: تصريحاته غير صحيحة

المواطن - متابعة

لا يتوانى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الكذب على شعبه والعالم متذرعًا بحماية حقوق الإنسان هنا وهناك، فبعد زيارة مقتضبة إلى تونس خرج أردوغان إلى الملأ ليعلن أنه اتفق مع الرئيس التونسي على دعم حكومة الوفاق بقيادة حليفه فايز السراج.

وجاء الرد التونسي قاسيًا حيث أعلنت الرئاسة التونسية أن تصريحات أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد.

ولفتت تونس إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يجب أن يكون بدعم طرف على حساب الآخر ما يعني كذب أردوغان حول التواصل إلى تحالف تونسي ليبي تركي.

وتابعت الرئاسة التونسية إنها تستهجن تصريحات أردوغان حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا مؤكدًا رفض تونس أن تكون معبرًا للسلاح إلى ليبيا.

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