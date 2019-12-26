الرائد يصعد للثالث بهدف في شباك العدالة
في الدوري السعودي

الرائد يصعد للثالث بهدف في شباك العدالة

2019/12/26
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الرائد في الصعود إلى المركز الثالث ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه اليوم الخميس على نادي العدالة بهدف دون رد في الجولة الثالثة عشرة.

وتمكن الرائد من تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعب أرناود دجوم بالدقيقة السابعة عشرة بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرائد على العدالة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أهدر اللاعب ماستينور فرصة إدراك التعادل للعدالة بعد إهداره ركلة جزاء بالدقيقة الحادية والخمسين.

وظلت النتيجة تُشير إلى تقدم الرائد بهدف دون رد، حتى انتهى اللقاء بفوز الرائد والحصول على النقطة رقم 23 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العدالة عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وتُقام حاليًا مباراة الهلال والحزم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري.

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