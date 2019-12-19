الراجحي: نؤهل أكثر من 1700 امرأة لتولي مناصب قيادية

المواطن - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن الحكومة أولت المرأة اهتمامًا غير مسبوق في عدة مجالات، لعل أهمها التمكين والقيادة الإدارية باعتبارها النصف المكمل للمجتمعات، وذلك للوصول إلى مجتمع مستقر، آمن فكريًا، وواعٍ بقضاياه الاجتماعية، ومدرك لأهمية التكامل بين أفراد المجتمع.

وتابع الجارحي خلال الدورة الثالثة من منتدى المرأة العربية الصينية، أن وزارة العمل التنمية الاجتماعية تعمل على تبني العديد من المبادرات لتحقيق المزيد من التمكين والتدريب للمرأة، وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل، واضطلاعها بأدوار أكثر بروزًا وحيوية في الخطط الاقتصادية.

وأضاف الجارحي: من ضمن مبادرات الوزارة وأبرزها مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية التي تهدف إلى تدريب وتأهيل مالا يقل عن 1700 امرأة في القطاعين العام والخاص، لتولي المناصب القيادية في مجالات العمل.

وقال وزير العمل: نطمح من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز بيئة الاستثمار للمرأة، وزيادة الفرص التجارية الواعدة لها، وتعزيز قيمتها في الثقافتين العربية والصينية، ودعمها في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخلق المزيد من رؤى التمكين والتدريب وتنويع آفاق الشراكة بينهما.