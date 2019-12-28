السبب وراء اختفاء الأمير هاري وميغان من ساندرينجهام

المواطن - متابعة

ظهرت ملكة إنجلترا، إليزابيث الثانية، أمام العامة، في خطابها التلفزيوني التقليدي السنوي، بمناسبة احتفال الكريسماس وحلول العام الجديد، لكن هذه المرة، كان هناك غيابان ملحوظان: لم ينضم الأمير هاري ولا ميغان ماركل إلى صور العائلة المالكة، وكذلك الحفيد الجديد في العائلة آرشي، وتصدر ذلك عناوين الصحف البريطانية والعالمية أيضًا.

على الرغم من وجود تكهنات وإشاعات أن هذه اللفتة تكشف عن خلافات وانشقاقات في العائلة المالكة، إلا أن المتحدث باسم ميغان وهاري، كان كشف منذ عدة أسابيع عن اعتزامهما قضاء عيد الميلاد مع والدة ميغان، دوريا راغلاند.

وقال المتحدث: الدوق والدوقة يتطلعان إلى قضاء وقت ممتد مع العائلة قرب نهاية هذا الشهر، بعد أن أمضيا آخر عيد الميلاد في ساندرينغهام، وسيقضي أصحاب السمو الملكي العطلات هذا العام، كعائلة جديدة، مع والدة الدوقة دوريا راغلاند.

ليس من المطلوب على الإطلاق أن يقضي أفراد العائلة المالكة عيد الميلاد في ساندرينغهام كل عام، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، على سبيل المثال، من المعروف أنهما يحتفلان بالعيد مع والدي كيت في باكلبري.

أكد هذا المتحدث باسم هاري وميغان، خشية أن يشعر أي شخص بالقلق من أن ينفصلوا عن التقاليد، متابعًا: هذا القرار يتماشى مع السابقة التي وضعها سابقًا أعضاء آخرون من العائلة المالكة ويحظى بدعم صاحبة الجلالة الملكة.

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