السد يفتتح كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك هينيجين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي السد القطري في الصعود إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على نادي هينيجين سبورت بطل الأوقيانوس بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الدور الأول.

وافتتح اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح التسجيل لنادي السد في الدقيقة السادسة والعشرين.

وحاول السد إحراز الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، ليُنهي السد الشوط الأول متفوقًا على نادي هينيجين سبورت بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عاد فريق هينيجين بطل كاليدونيا الجديدة وسجل هدف التعادل عبر اللاعب إيمي روبن في الدقيقة الثامنة والأربعين.

ولم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الهدف الثاني لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الأول الإضافي، سجل اللاعب عبدالكريم حسن الهدف الثاني للسد في الدقيقة الـ100 عبر تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة.

وبالشوط الإضافي الثاني سجل بيدرو ثالث أهداف السد بعد تمريرة مميزة من اللاعب بغداد بونجاح.

بهذه النتيجة يتأهل السد لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في دور الثمانية يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.