السعودية تفتح باب التجنيس للمبدعين الرياضيين

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC: إن هناك أنباء ترددت حول وجود توجيهات عليا بفتح باب التجنيس للمبدعين في كافة المجالات، ومن بينهم الرياضيين.

وأضاف الفراج: سيتم اختيار الأسماء التي تحمل كفاءات كبيرة في كل المجالات مثل المجال الطبي والثقافي والرياضي وتُرفع الأسماء إلى القيادة ليتم التصديق بعد الموافقة على منحهم الجنسية السعودية.

وتابع الفراج: هذا القرار سيكون مفيدًا للغاية للألعاب الفردية؛ لأن طبيعة شبه الجزيرة العربية لا يُوجد بها شخص لديه بنيان قوي، ولكن قرار التجنيس بالتأكيد سيفيد المملكة رياضيًّا في مسألة ألعاب القوى.

وعلّق الإعلامي طارق النوفل قائلًا: قرار التجنيس سيكون إيجابيًّا على كافة الألعاب الفردية؛ لأن البنية الجسدية لدينا لا تنفع بكل الأنواع.

#عاجل السعودية تفتح باب التجنيس للمبدعين ومن بينهم الرياضيين.. ترشيح الأسماء من الجهة ذات العلاقة قبل إعلان الأسماء.. الألعاب الفردية أكثر المستفيدين من تجنيس الرياضيين.#السعوديه_تجنس_المبدعين #الدوري_مع_وليد pic.twitter.com/L6dxJlcVbu — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 4, 2019