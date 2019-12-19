الشؤون الإسلامية تطرح وظائف هندسية وإدارية بمختلف المناطق 

الشؤون الإسلامية تطرح وظائف هندسية وإدارية بمختلف المناطق 

2019/12/19
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض 

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن وجود وظائف شاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة، وترغب الوزارة بشغلها عن طريق المسابقة، وسوف يكون التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/5/1441هـ، ولمدة (3) أيام فقط.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم لهذه الوظائف زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني (هنا) للتعرف على الشروط الخاصة لشغل الوظائف وتخصصاتها، كما يمكن الاستفسار على الهاتف المجاني للوزارة أثناء الدوام الرسمي 8001211114.

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