الشباب يُعاني على أرضه ضد #الرائد

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال مبارياته ضد الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية.

الشباب ضد الرائد

وفاز الشباب مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه ضد الرائد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهة الفريقين اليوم.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الشباب ضد الرائد عند الساعة 5:45 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الليوث لتحقيق الفوز في مباراة الشباب ضد الرائد اليوم، ومصالحة الجماهير بعد توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى الفريق الريداوي لتحسين نتائجه.

وقبل مباراة الشباب ضد الرائد اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الريداوي صاحب المركز العاشر.