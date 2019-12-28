الشباب يُقدم هديته للنصر والوحدة بإسقاط الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز ثمين على حساب النادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الشباب والأهلي، بضغط هجومي من قبل الفريق الشبابي، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول في اللقاء.

ونجح النجم الكولومبي أسبريا في إحراز الهدف الأول للفريق الشبابي بالدقيقة السابعة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم يتمكن الأهلي من إدراك هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الليث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول النادي الأهلي العودة ولكن دون جدوى، بينما صمد الفريق الشبابي حتى نهاية المباراة محققًا الفوز والثلاث نقاط الغالية، بعدما عجز الشباب عن تحقيق الفوز في الدوري منذ 64 يومًا.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث خلف النصر المتصدر برصيد 29 نقطة والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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