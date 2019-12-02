الشبانة يرعى غدًا اجتماع اتحاد الصحفيين العرب

المواطن - الرياض

يرعى وزير الإعلام تركي الشبانة مساء غد الثلاثاء بفندق الهيلتون بالرياض حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب الذي تستضيفه هيئة الصحفيين السعوديين ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.

وهناك عدد من الموضوعات الإعلامية المطروحة على جدول الاجتماع أبرزها مناقشة علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، وجامعة الدول العربية، ومسألة الحريات الصحفية والنقابية في الوطن العربي، والمستجدات المتعلقة بطلب بعض العضويات في الاتحاد، والإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد، بالإضافة إلى بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية.

من جانبه رحب الأستاذ خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين بالزملاء أعضاء الأمانة العامة، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع وأن يتزامن ذلك مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي، وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في الوطن العربي أن يقفوا مباشرة على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين ويتبادلوا الخبرات والحديث حول هموم الإعلام وقضاياه.

بدوره شكر الأستاذ مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، لهيئة الصحفيين السعوديين حسن استضافتهم لاجتماعات الأمانة العامة، لافتًا إلى أنه ليس غريبًا على الهيئة ولا على السعودية احتضان مثل هذه الاجتماعات فهي ملتقى العرب وسنده، وأثنى على دور هيئة الصحفيين كعضو فاعل ومؤثر في قيادة الاتحاد، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والتعاضد ما بين الاتحاد والهيئة.

وختم بقوله: “ومن حسن الصدف أن يتزامن اجتماعنا مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي وُلد ناجحًا وأتاح لنا فرصة لقاء زملاء الإعلام في العالم والتحاور معهم”.