الشوط الأول.. الهلال يُمطر شباك العدالة برباعية في 26 دقيقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في إحراز أربعة أهداف بشباك نادي العدالة خلال 26 دقيقة فقط من الشوط الأول بين الفريقين، حيث تُقام المباراة اليوم ضمن لقاءات الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال برباعية دون رد، حيث تقدم نواف العابد بالهدف الأول في الدقيقة الـ15، ثم عزز الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالهدف الهلالي الثاني من ضربة رأسية متقنة بالدقيقة الثامنة والعشرين.
د28’ هدف للهلال! ⚽#غوميز يسجل الثاني#الهلال 2 : 0 #العدالة#الهلال_العدالة#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/10LnXcCrWh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
ولم يهدأ الهلال حتى نجح في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو بالدقيقة الرابعة والثلاثين، ثم أضاف غوميز الهدف الرابع للزعيم والثاني له بالدقيقة الأربعين.
د15’ هدف للهلال! ⚽#نواف_العابد يفتتح التسجيل#الهلال 1 : 0 #العدالة#الهلال_العدالة#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/tcg9dTEiZP
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
وتُقام مباراة الهلال والعدالة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يدير المباراة الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك.
وفي حال انتهت مباراة الهلال والعدالة، بفوز الفريق الهلالي فسيُصبح رصيده 24 نقطة مشاركًا المركز الثاني مع نادي الوحدة.
د34’ هدف للهلال! ⚽#جيوفينكو يضيف الثالث#الهلال 3 : 0 #العدالة#الهلال_العدالة#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/cD6oAuOjlN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
د40’ هدف للهلال! ⚽#غوميز يضيف الرابع#الهلال 4 : 0 #العدالة#الهلال_العدالة#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/V8erbXvnkQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
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