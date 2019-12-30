الشوط الأول.. الهلال يُمطر شباك العدالة برباعية في 26 دقيقة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في إحراز أربعة أهداف بشباك نادي العدالة خلال 26 دقيقة فقط من الشوط الأول بين الفريقين، حيث تُقام المباراة اليوم ضمن لقاءات الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال برباعية دون رد، حيث تقدم نواف العابد بالهدف الأول في الدقيقة الـ15، ثم عزز الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالهدف الهلالي الثاني من ضربة رأسية متقنة بالدقيقة الثامنة والعشرين.

ولم يهدأ الهلال حتى نجح في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو بالدقيقة الرابعة والثلاثين، ثم أضاف غوميز الهدف الرابع للزعيم والثاني له بالدقيقة الأربعين.

وتُقام مباراة الهلال والعدالة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يدير المباراة الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك.

وفي حال انتهت مباراة الهلال والعدالة، بفوز الفريق الهلالي فسيُصبح رصيده 24 نقطة مشاركًا المركز الثاني مع نادي الوحدة.

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