الصائغ يُطالب لاعبي الأهلي بالعودة إلى الانتصارات

المواطن - مروة نبيل

عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد الصائغ، اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بحضور الجهازين الفني والإداري، بعد نهاية الحصة التدريبية اليوم.

وتناول الاجتماع المستوى الذي ظهر به الأهلي في مباراة الشباب الماضية، وضرورة تصحيح الأخطاء التي حدثت وأدت إلى فقدان 3 نقاط هامة في مشواره الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجدد الصائغ ثقته بلاعبي الأهلي وبالإمكانيات الفنية الموجودة لديهم، من أجل تجاوز كافة تبعات المباراة الماضية، واستعادة التوازن سريعًا، لإرضاء عشاق الراقي وإظهار الصورة الحقيقية للفريق.

وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أهمية الإعداد الذهني والبدني الجيد لكافة المواجهات المقبلة، والالتزام بتعليمات المدرب على أرض الملعب والظهور بمستويات تليق بنجوم الراقي.

وطالب الصائغ اللاعبين بالعودة مجددًا إلى طريق الانتصارات، وتقديم المستويات المتميزة بداية من مباراة الفيحاء المقبلة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتأهل إلى دور الـ8.

وأكد للاعبين بأن روح الانتصار والشعور بالمسؤولية هي من كانت السر في العديد من الانتصارات، مشددًا على أهمية عودة روح المنافسة والإصرار لدى الجميع في هذا الوقت المهم من عمر المنافسات، واللعب لإسعاد الجماهير وتحقيق الانتصارات المتتالية في جميع البطولات التي يُشارك الفريق في منافساتها.

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