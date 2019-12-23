العطوي: النتائج ظلمت الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لفريق الاتفاق، خالد العطوي، أن نتائج الفريق الأول لكرة القدم ظلمته هذا الموسم، مشيدًا في الوقت ذاته بتعامل رئيس مجلس الإدارة، خالد الدبل معه.

وقال خالد العطوي: “النتائج ظلمت الفريق ولم تظهر مستواه ولديّ الإثباتات بالأرقام.. أنا مستعد لمن يريد الاطلاع على عملنا بأن أريه الإحصائيات”.

وتابع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تصريحاته قائلًا: “أشكر الإدارة ورئيس الاتفاق على دعمهم ومساندتهم لنا.. بدأنا الإعداد في المعسكر وينقص الفريق 8 عناصر أساسية”.

وأضاف العطوي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “لا توجد لدينا إصابات عضلية متكررة ولا في مجموعات كبيرة.. الإصابات وكثرتها جعلتني أغير تكتيكي في المباريات الماضية”.

واختتم خالد العطوي تصريحاته قائلًا: “خالد الدبل رجل ومعاملته راقية ويحب الاتفاق والفريق في الطريق الصحيح.. كل ما علي فعله العمل والاجتهاد وأعدهم أن أُخلص في عملي لآخر يوم”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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