الفراج بعد مباراة الهلال والحزم: روحه غائبة في اليابان

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج رد فعله بعد تعادل الهلال اليوم الخميس مع نادي الحزم في الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 1-1.

وقال وليد الفراج في مقدمة برنامجه ” الدوري مع وليد”: الهلال نجا من هزيمة محققة في المباراة بفضل جيوفنكو وبعد رؤية أداء الفريق أمام الحزم الجميع يقول بما فيهم جمهور الهلال بأن روح الفريق لم تعد من مدينة سايتاما اليابانية منذ الفوز على أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الهلال والحزم أُقيمت على ملعب نادي الحزم حيث سجل منصور حمزي هدف التقدم للحزم بالدقيقة الثالثة والخمسين، ثم نجح النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في إدراك هدف التعادل لنادي الهلال عبر تصويبة قوية بالدقيقة الحادية والتسعين.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الخامس، بينما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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