الفيصلي يؤزم موقف #الاتحاد بثنائية في عقر داره

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الفيصلي في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفيصلي، ضغط النادي الفيصلي بقوة حتى تمكن اللاعب ويليام دي أوليفيرا من إحراز الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة الثالثة والأربعين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والفيصلي، سجل حمدان الشمراني هدف التعادل لنادي الاتحاد بالدقيقة الحادية والخمسين.

وفي ظل سعي الاتحاد لإضافة هدف الفوز، باغت الفيصلي العميد وأحرز الهدف الثاني وهدف النقاط الثلاث عبر اللاعب خالد الغامدي في الدقيقة السادسة والثمانين.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكانت مباراة الاتحاد والفيصلي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.