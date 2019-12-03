القبض على أبي خلدون نائب أبو بكر البغدادي

المواطن - متابعة

ألقت الشرطة العراقية القبض على نائب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي قُتل مؤخرًا، والملقب بـ “أبي خلدون” في كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن “قوة من شرطة كركوك” ألقت القبض على أبي خلدون.

وتمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك من القبض على أبي خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار، بحسب “العربية”.

وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم “شعلان عبيد”، إلا أن اسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري، وهو ابن عم البغدادي.

وشغل أبو خلدون منصب نائب البغدادي، كما كان سابقًا يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين، وهو من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات.