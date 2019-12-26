القبض على 50 متهمًا بالتحرش و51 مخالفًا للائحة الذوق العام بالرياض

المواطن - واس

تمكنت شرطة الرياض من القبض على 50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة خلال يومين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري ، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27-1441/4/28 هـ عن القبض على (50) خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ألقت شرطة الرياض القبض على 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 – 1441/4/28 هـ ضبط (51) مخالفًا، (22) رجلًا و(29) امرأة، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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