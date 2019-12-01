القحطاني: الدوسري أخذني من الحواري إلى الملاعب
مؤكدًا أنه سانده في بداياته

القحطاني: الدوسري أخذني من الحواري إلى الملاعب

2019/12/01
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، على تكريم الكابتن حمد الدوسري؛ نظرًا لدوره الكبير في بداية مسيرته الرياضية.

وقدم ياسر القحطاني درعًا تكريميًّا للكابتن حمد الدوسري لمساندته ودعمه في بداية مشواره، لما كان له أثر كبير على مسيرته، وذلك قبل انطلاق حفل اعتزاله.

وعلق ياسر القحطاني على تكريم حمد الدوسري قائلًا: “هذا الرجل هو من أخذني من الحواري إلى الملاعب شكرًا ما تكفيك يا أبو عبدالرحمن”.

وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.

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