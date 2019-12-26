القصير جيوفنكو يُنقذ الهلال من الخسارة أمام الحزم

المواطن - محمد سمعه

نجا نادي الهلال من هزيمة محققة أمام الحزم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبدأ الشوط الثاني بإثارة كبيرة من قبل نادي الحزم الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب منصور حمزي بالدقيقة الثالثة والخمسين.

لم يهدأ نادي الهلال وظل يبحث عن هدف التعادل، حتى نجح النجم الإيطالي جيوفنكو في إحراز هدف التعادل للهلال بعد تصويبة مخادعة لحارس مرمى الحزم بالدقيقة الحادية والتسعين.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 21 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الحزم 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

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