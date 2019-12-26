القصير جيوفنكو يُنقذ الهلال من الخسارة أمام الحزم

نجا نادي الهلال من هزيمة محققة أمام الحزم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة.
د90’ هدف للهلال! ⚽#جيوفينكو يسجل التعادل#الحزم 1 : 1 #الهلال#الحزم_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/4sp9dLLrtI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبدأ الشوط الثاني بإثارة كبيرة من قبل نادي الحزم الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب منصور حمزي بالدقيقة الثالثة والخمسين.
لم يهدأ نادي الهلال وظل يبحث عن هدف التعادل، حتى نجح النجم الإيطالي جيوفنكو في إحراز هدف التعادل للهلال بعد تصويبة مخادعة لحارس مرمى الحزم بالدقيقة الحادية والتسعين.
وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 21 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الحزم 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
د53’ هدف للحزم! ⚽#منصور_حمزي يفتتح التسجيل#الحزم 1 : 0 #الهلال#الحزم_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/mC4E2jUpqE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019
اترك تعليقاً