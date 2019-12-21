القنوات الناقلة لـ نهائي كأس العالم للأندية 2019

المواطن - محمد سمعه

تنطلق- بعد قليل- مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2019، المُقامة في قطر، بين فريقي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا ونادي فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر انطلاق مباراة نهائي كأس العالم للأندية في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة عبر قنوات “RTP1، ORF SPORT، M4 SPORT، MATCH TV، RTS DEUX HD”.

ويأمل نادي ليفربول خلال مباراة نهائي كأس العالم للأندية في الفوز بالمباراة وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بينما يطمح فلامنغو في تقديم مباراة قوية للتتويج باللقب.

ويُعد لقاء نهائي كأس العالم للأندية 2019 بين ليفربول وفلامنغو، هو سيناريو مشابه للقاء الذي أُقيم بين الفريقين في بطولة الإنتر كونتيننتال عام 1981.

وقبل إقامة مباراة نهائي كأس العالم للأندية، كان نادي مونتيري المكسيكي نجح في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب نادي الهلال بطل آسيا بنتيجة 4- 3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان ليفربول تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، على حساب نادي مونتيري المكسيكي في دور نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، أما نادي فلامنغو فتأهل بعد الفوز على فريق الهلال يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية “الدوحة” وهو الملعب ذاته الذي استضاف مباراة المركز الثالث والرابع بين فريقي الهلال ومونتيري.

وتشهد مباراة نهائي كأس العالم للأندية حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تواجد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مباراة الهلال ومونتيري.

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