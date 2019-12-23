الكاتب سلمان الدوسري: سعود القحطاني قاتل لأجل المملكة وعاد بشرف

المواطن - الرياض

قال الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط سلمان الدوسري: إن ملخص الأحكام في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تتلخص في عدة نقاط.

وأوضح الدوسري، في تغريدات له عبر تويتر، أن ملخص الأحكام هي أن تركيا حضرت 10 جلسات وطوال سنة كاملة تدعي عدم علمها بتفاصيل المحاكمة، كما أن القضية سعودية والمحكمة سعودية ولا سيادة فوق القانون.

وتابع أن ملخص الأحكام أيضًا أنها لا تصدر وفق التوقعات أو التكهنات وإنما وفق أدلة وقرائن، وأخيرًا أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.

وعلق الدوسري على براءة سعود القحطاني في القضية، مؤكدًا أن القحطاني رفع راية لواء الدفاع عن بلاده بشرف وقاتل من أجلها بشرف، وتوارى عن ساحة المعركة بشرف.

وتابع: اليوم ظهرت الحقيقة وعاد مجددًا بشرف. طوبى لمن كان الذود عن وطنه سلمه وحربه وشرفه.

وأعلنت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل المواطن خاشقجي ولم توجه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في القضية.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيًّا أحيل إلى المحكمة ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله؛ لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

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