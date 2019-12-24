الكويت: أحكام قضية خاشقجي تؤكد التزام المملكة بمبادئ القانون

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن الراحل جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان صحفي إن دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم أمس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردًا على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.

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