المؤبد لرجل اغتصب أكثر من 100 امرأة
كان ينغمس في أحلام يقظة بشأن هذه الجرائم

المؤبد لرجل اغتصب أكثر من 100 امرأة

2019/12/18
الساعة 9:30 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

أمرت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة، على سائق سيارة أجرة سابق يُعتقد أنه اعتدى جنسيًّا على أكثر من 100 امرأة، ويقبع وراء القضبان بالفعل بسبب عشرات الاعتداءات، بعد أن أقر بأنه مذنب في مهاجمة أربع نساء أخريات.

كان جون وربويز، الذي أطلق عليه اسم “مغتصب التاكسي الأسود”، يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته عام 2009 بتهمة الاعتداء على 12 امرأة، عندما أقامت أربع نساء أخريات العام الماضي دعوى منفصلة ضده.

ووفقًا للمعلومات المقدمة في جلسة النطق بالحكم في لندن، اعترف وربويز الذي أحيل إلى طبيب نفسي بأنه قدم لنحو 90 امرأة مشروبات كحولية، وخدر ربعهن، بعد أن ألهمته المواد الإباحية.

وقال ممثل الادعاء: إن الرجل (62 عامًا) أخبر الأطباء النفسيين بأنه كان ينغمس في أحلام يقظة بشأن هذه الجرائم منذ عام 1986، وكان الدافع وراءها هو العداء تجاه النساء.

وأثارت قضيته حالة من الغضب العام الماضي عندما قال مجلس الإفراج المشروط في المملكة المتحدة: إنه يجب إطلاق سراحه من السجن. كما أثار القرار احتجاجًا من ضحاياه؛ لأنه لم تتم محاكمته إلا في عدد قليل من الحالات.

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