المالكي: حرام فريق مثل الاتحاد يتواجد في الـ13

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب عبدالإله المالكي، لاعب وسط الاتحاد، عن حزنه بعد تعادل العميد، اليوم السبت، أمام الفتح بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالاله المالكي – لاعب #الاتحاد:

عملنا كل شيء وخسرنا .. فريق مثل الاتحاد حرام يكون في هذا المركز.. نحن نلعب الآن بثلاث محترفين ومنافسينا يلعبون بمحترفين أكثر.#الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/r0ojkiOyI4 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019

وتحدث المالكي للقنوات الرياضية السعودية بعد المباراة قائلًا: لا أعرف ماذا أقول، ولكن حرام فريق مثل الاتحاد يحتل المركز الثالث عشر في الدوري، نحن نفعل كل شيء في كرة القدم، ولكن الحظ لا يُحالفنا.

وأضاف المالكي: فريق الفتح من خطأ واحد استغله وسجل هدفًا ونحن نلعب بـ3 لاعبين محترفين بينما الفرق كلها تلعب أمامنا بمحترفيها كاملين.

وتابع نجم الاتحاد: سنعود الأحد للتدريبات والقادم سيكون أفضل للاتحاد، ولن نُقصر من أجل الفريق.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد وجود عدة محاولات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني، باغت الفتح نادي الاتحاد مسجلًا الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجرشي بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وقاتل الاتحاد لإحراز هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب عبدالرحمن الغامدي من إضافة هدف التعادل للعميد بالدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 13 نقطة بالمركز الثالث عشر، أما نادي الفتح فأصبح رصيده 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

تابعنا على تواصل معنا على