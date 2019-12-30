المريسل يُطالب بمعاقبة مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

طالب الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالهلال، وذلك بسبب تصريحاته الهجومية ضد لجنة المسابقات أمس الأحد.

وكتب المريسل تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ما حدث من مدرب الهلال في المؤتمر الصحافي غير مقبول ويجب أن تتدخل لجنة الانضباط والأخلاق.

التعامل ليس جيدًا مع الهلال

وكان لوشيسكو صرّح في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والعدالة بالدوري قائلًا: لسنا في وضع جيد لأن لدينا مشاكل ونعاني من نقص الاحترام والتقدير للهلال.. أوجه عتابي لاتحاد القدم ولم نصدق طريقة الجدولة لمباريات الهلال المقبلة .. نادي الهلال لم يمثل نفسه بل مثل السعودية بأفضل تمثيل حتى حققنا البطولة الآسيوية.

وأضاف: أستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق الهلال الذي شارك في بطولتين قارية وعالمية.

إثارة الرأي ضد المسابقات

وتسببت تصريحات لوشيسكو في إثارة الرأي العام لدى الهلاليين إضافة إلى انتقاد البعض لطريقة لجنة المسابقات في إدارة مباريات كرة القدم وتنظيم مواعيد اللقاءات.

وقد تؤدي هذه التصريحات إلى وجود طلب ربما من لجنة المسابقات برحيل مدرب الهلال خوفًا من المزيد من إثارة الرأي ضدها وضد طريقة عملها، خاصة أن الجماهير الهلالية لم تنتقد فقط لجنة المسابقات بل العديد من الإعلاميين انتقدوا أداء لجنة المسابقات مثل الإعلامي عبدالعزيز الهشبول الذي قال: “اتصلت على رئيس لجنة المسابقات لأجل أن نسأله ولا يرد، الظاهر يخاف نسأله عن مباريات الهلال المؤجلة الذي يبغون يضغطون الهلال فيها”.

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