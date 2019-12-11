المشاركون في #كأس_الدرعية_للتنس بالزي السعودي

المواطن - مروة نبيل

ظهر النجوم العالميون المشاركون في منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس بالزي السعودي خلال فعاليات المؤتمر الصحافي الذي أُقيم اليوم.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطعين فيديو لنجوم التنس بالزي السعودي أثناء جلوسهم قبل المؤتمر الصحافي، وآخر بصحبة رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأُقيم اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بمنافسات كأس الدرعية للتنس، وتم الكشف خلاله عن مواعيد المباريات والتصميم الخاص بكأس البطولة.

وتُقام منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتضم قائمة المشاركين كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.