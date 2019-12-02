الملك سلمان يتلقى تعازي عاهل #الأردن
في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

الملك سلمان يتلقى تعازي عاهل #الأردن

2019/12/02
الساعة 7:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

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