الملك سلمان يدعو رئيس #الإمارات لحضور القمة الخليجية

الملك سلمان يدعو رئيس #الإمارات لحضور القمة الخليجية

2019/12/03
الساعة 7:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع للدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقام بتسليم الرسالة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمعاليه اليوم في دبي.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز
    •
  • مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة لاتفاق فيينا
    •
  • الملك سلمان يتلقى برقيات عزاء من حكام الشارقة وعجمان وأم القيوين
    •
  • الملك سلمان يتلقى برقيات عزاء من رئيس الإمارات ونائبه
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :