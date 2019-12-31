المنشطات تعلن قائمة المحظورات لعام 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيًّا للعام 2020، والمعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من يناير المقبل وحتى 31 ديسمبر 2020.

وأضاف بيان اللجنة: “حرصًا من اللجنة في الحفاظ على سلامة الرياضي السعودي وظهوره بالمظهر المشرف وتمشيًا مع التوجهات الوطنية والدولية التي تحارب هذا الداء، فقد أصدرت اللجنة كتاب للقائمة باللغتين العربية والإنجليزية، وتم توزيعه لأكثر من 263 جهة رياضية شملت كافة الأندية والاتحادات السعودية”.

ومن جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، عبدالعزيز المسعد، أن القائمة يتم إصدارها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتحدث سنويًّا من قبل WADA، واللجنة للمرة السابعة على التوالي تقوم بترجمتها إلى العربية.. وهذا يأتي جزءًا من برنامج اللجنة التوعوي”.

وتمنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في ختام بيانها حماية كافة الرياضيين من هذه الآفة الخطيرة، وأن نتشارك جميعًا لمنافسات خالية من المنشطات ويسودها المنافسة الشريفة.

ويمكن لأي رياضي الاطلاع وطباعة نسخة من القائمة من خلال موقع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من هنا

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