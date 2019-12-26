النصراويون ينتظرون هدية ثمينة قبل نهاية 2019

المواطن - محمد سمعه

سيُتابع جمهور نادي النصر بترقب مباراة الهلال والحزم التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتمنى الجمهور النصراوي الحصول على أجمل هدية قبل نهاية عام 2019، بتعطيل الهلال إما بفوز الحزم أو التعادل أمام الهلال ليبقى النصر في صدارة الدوري دون وجود أي تهديد يُلاحقه من قبل الجار الهلال.

ومن المقرر خوض النصر مباراة الجولة الـ13 بالدوري أمام نادي الفيحاء بعد غد السبت حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والثلث عصرًا بتوقيت المملكة.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الأول في الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد نادي الهلال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.

وابتعد النصر بصدارة الدوري برصيد 6 نقاط عن الهلال، بسبب انشغال الهلال بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أُقيمت في قطر، واحتل الهلال وقتها المركز الرابع في البطولة.

وتسعى إدارة النصر لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019، وذلك بفارق نقطة عن نادي الهلال.

وتسعى الإدارة النصراوية خلال الفترة المقبلة إلى تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعدما أفادت أنباء أنه قريبًا من الرحيل عن العالمي.

تابعنا على تواصل معنا على