النصر يُفاوض نجم المنتخب العراقي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت تسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن إدارة نادي النصر بدأت التفاوض مع نجم فريق القوة الجوية والمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، محمد قاسم لضمه في الميركاتو الشتوي.

ويرغب مسؤولو نادي النصر في التعاقد مع محمد قاسم؛ نظرًا لتناسب أسلوبه مع العالمي، حيث يجيد النجم العراقي اللعب في مركز الجناح الهجومي وقلب الهجوم وصانع الألعاب.

وتألق محمد قاسم مع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 24″، وسجل ثنائية في شباك قطر، إلا أن أسود الرافدين ودع البطولة من نصف النهائي.

وقدم محمد قاسم صاحب الـ23 عامًا، مستوى مميزًا مع نادي نفط الوسط خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، على صعيد تسجيل الأهداف وصناعتها؛ ما جذب أنظار القوة الجوية للتعاقد مع صيف عام 2018.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.