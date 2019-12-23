الهلال .. الأول عربيًّا والـ16 عالميًّا

المواطن - مروة نبيل

احتل نادي الهلال صدارة تصنيف الأندية الآسيوية والعربية، والمركز الـ16 على الصعيد العالمي خلال الأسبوع الأخير من منافسات عام 2019، وذلك وفقًا لموقع club world ranking المهتم بالتصنيفات العالمية.

ونجح الهلال في احتلال مركز متقدم في التصنيف العالمي نهاية عام 2019، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الفوز على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، والتي أنهى منافساتها بالمركز الرابع.

وتفوق نادي الهلال على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنها باريس سان جيرمان الفرنسي الذي احتل المركز الـ18، وإشبيلية الإسباني صاحب المركز الـ19، بالإضافة إلى ثنائي الدوري الإنجليزي أرسنال وتوتنهام هوتسبير.

وتصدر برشلونة ترتيب الأندية العالمية، وتواجد ليفربول المتوج بلقب كأس العالم للأندية في المركز الثاني، وجاء فلامنغو البرازيلي وصيف مونديال الأندية في المركز الثاني، وحل مونتيري المكسيكي صاحب الميدالية البرونزية عاشرًا.

ويقوم الموقع العالمي بحساب نقاط التصنيف بشكل أسبوعي وفقًا للمباريات التي يخوضها كل فريق سواء المحلية أو القارية، مع الاهتمام بعدد الأهداف ونتيجة المباراة ومدى أهميتها، وتصنيف الدوري.

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