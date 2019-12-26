الهلال والحزم .. جوميز وجيوفينكو يقودان هجوم الزعيم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الزعيم الأساسية في مباراة الهلال والحزم التي ستنطلق، بعد قليل.

الهلال والحزم

ويلعب الهلال والحزم اليوم على ملعب الأخير في الرس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم الأساسي في مباراة الهلال والحزم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، عبدالله الحافظ، جانغ هيون سو، حسن كادش، عبدالله عطيف، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز وعمر خربين.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال والحزم اليوم كل من؛ محمد الواكد، علي آل بليهي، محمد جحفلي، أمير كردي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، نواف العابد، ذعار العتيبي وصالح الشهري.

وقبل مباراة الهلال والحزم اليوم، يحتل الزعيم المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة؛ نظرًا لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، ويطمح حصد نقاط مباراة الهلال والحزم اليوم لتحسين موقعه.

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