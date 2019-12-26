الهلال والحزم ..زعيم آسيا يُقدم خدمة العمر لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم زعيم آسيا خلال مباراة الهلال والحزم التي أُقيمت اليوم الخميس بالجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خدمة كبيرة لنادي النصر قد تجعله بطل الشتاء في بطولة الدوري مع اقتراب عام 2019 من نهايته.

وكانت مباراة الهلال والحزم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث يحتل الهلال حاليًا المركز الخامس، بينما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

وبعد مباراة الهلال والحزم، أصبح الفارق في النقاط بين فريقي الهلال والنصر خمس نقاط لمصلحة أصفر العاصمة، حيث يتبقى للهلال مباراة واحدة فقط في عام 2019، وستكون يوم الاثنين المقبل ضد العدالة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري.

وحتى إذا نجح الزعيم في الفوز بلقاء العدالة وخسر النصر على سبيل المثال أمام الفيحاء فسيظل النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين وقتها عن الهلال الذي سيصل رصيده إلى 24 نقطة من تعادل في لقاء الهلال والحزم، ثم الفوز على العدالة.

يذكر أن النصر يسعى إلى الفوز في لقاء الفيحاء بعد غد السبت، مستفيدًا من تعادل الزعيم في مباراة الهلال والحزم، ليبتعد العالمي بالصدارة عن بطل آسيا الذي يسعى للعودة بقوة في منافسات الدوري من أجل الصعود للمركز الأول.

وكانت مباراة الهلال والحزم أُقيمت على ملعب نادي الحزم حيث سجل منصور حمزي هدف التقدم للحزم بالدقيقة الثالثة والخمسين، ثم نجح النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في إدراك هدف التعادل لنادي الهلال عبر تصويبة قوية بالدقيقة الحادية والتسعين.

واعترف اللاعب عبدالله عطيف نجم الهلال بعد لقاء الهلال والحزم، أن الهلال لم يكن في أفضل حالاته أمام الحزم، كما أشار إلى أن الإرهاق واللعب في منافسات عديدة أثر على الهلال بالسلب أمام الحزم.

وبعد انتهاء مباراة الهلال والحزم، ستُقام مباراة واحدة غدًا الجمعة في الدوري بين فريقي الوحدة والفيصلي.

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